Mueller-Bericht zur Russland-Affäre : Erster Republikaner im Kongress stellt sich gegen Trump

Washington Für Donald Trump mag es wie Majestätsbeleidung klingen: Als erster Republikaner im Kongress hat der Abgeordnete Justin Amash dem US-Präsident vorgeworfen, sich im Zuge der Russland-Affäre eines strafwürdigen Vergehens schuldig gemacht zu haben.

Der Bericht von Sonderermittler zeige, dass Trump sich an bestimmten Handlungen beteiligt und Verhaltensmuster an den Tag gelegt habe, die die Messlatte für ein Amtsenthebungsverfahren überschritten, schrieb Amash in der Nacht zu Sonntag auf Twitter.