Weg frei für Eröffnungsplädoyers Jury für historischen US-Strafprozess gegen Trump komplett ausgewählt

New York · „Wir haben die vollständige Jury“, sagte der New Yorker Richter Juan Merchan. Damit ist der Weg für die Eröffnungsplädoyers am kommenden Montag frei.

19.04.2024 , 20:06 Uhr

Der ehemalige Präsident Donald Trump verlässt den Gerichtssaal während einer Pause im Strafgericht von Manhattan in New York. Foto: AP/Maansi Srivastava

Die Jury für den historischen Strafprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ist komplett. Der New Yorker Richter Juan Merchan sagte am Freitag, nach den zwölf Geschworenen seien auch die sechs Ersatzgeschworenen ausgewählt worden. „Wir haben die vollständige Jury", sagte der Richter. Damit ist der Weg für die Eröffnungsplädoyers am kommenden Montag frei. Mehr in Kürze.

(csan/AFP)