Nach Missbrauchsvorwürfen : Französischer Grünen-Chef tritt zurück

Paris In Frankreich hat nach Missbrauchsvorwürfen erneut ein Politiker seinen Rücktritt angekündigt. Erst kürzlich trat ein linker Abgeordneter in dem Land wegen ähnlicher Vorwürfe von seinem Posten zurück.

Der Chef der französischen Grünen-Partei, Julien Bayou, hat wegen Vorwürfen des psychischen Missbrauchs an seiner Ex-Partnerin seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er gebe sein Amt als nationaler Sekretär der Partei EELV auf, teilte Bayou am Montag mit. Er scheide als Co-Fraktionschef der Grünen in der Nationalversammlung aus. Sein Abgeordnetenmandat werde er behalten.