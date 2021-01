Gericht lehnt Kaution ab : Julian Assange bleibt in Haft

Julian Assange bleibt in Haft

WikiLeaks-Gründer Julian Assange steht an einem Fenster der ecuadorianischen Botschaft. Foto: dpa/Dominic Lipinski

London Rückschlag für WikiLeaks-Gründer Julian Assange: Die Britische Justiz verwehrt Assange die Freilassung auf Kaution. Abgeschlossen ist das Verfahren damit aber noch nicht.

Ein Gericht in London lehnte am Mittwoch den Antrag der Verteidigung ab, den 49-Jährigen gegen Kaution freizulassen. Am Montag hatte dieselbe Richterin einen Auslieferungsantrag der USA gegen Assange abgelehnt.