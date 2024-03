Wikileaks-Gründer Gericht gibt Assange Möglichkeit zur Berufung

London · Der Wikileaks-Gründer Julian Assange darf gegen einen Beschluss Großbritanniens zu seiner Auslieferung an die USA in Berufung gehen. Das entschied der britische High Court am Dienstag.

26.03.2024 , 11:34 Uhr

Julian Assange (Archivbild). Foto: dpa/Frank Augstein

Dem in London inhaftierten 52-Jährigen droht in den USA eine Verurteilung unter anderem wegen Verrats, weil seine Enthüllungsplattform vertrauliche Informationen über das Vorgehen des US-Militärs veröffentlichte. Zahlreiche Unterstützer sehen Assange dagegen als Journalisten, der mutmaßliche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Mehr in Kürze.

(zim/Reuters)