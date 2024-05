„Genug ist genug“ Australiens Regierungschef fordert Ende von Assanges Haft

Sydney · Julian Assange darf gegen seine Auslieferung an die USA in Berufung gehen, entschied ein Londoner Gericht am Montag. Australiens Premierminister fordert, die Haft des australischen Staatsbürgers zu beenden.

21.05.2024 , 08:00 Uhr

Julian Assange darf nach einer Gerichtsentscheidung gegen seine Auslieferung an die USA Berufung einlegen. Foto: AP/Kin Cheung

Der australische Regierungschef Anthony Albanese hat ein Ende der Inhaftierung des Wikileaks-Gründers Julian Assange gefordert. Mit einer weiteren Inhaftierung sei nichts gewonnen, sagte Albanese am Dienstag und forderte ein Ende der Verfolgung des Australiers. Es werde weiterhin daran gearbeitet, das zu erreichen, sagte Albanese weiter. „Genug ist genug." Ein britisches Gericht hatte am Montag entschieden, dass der 52-jährige Assange gegen seine Auslieferung an die USA noch einmal in Berufung gehen darf. Die USA wollen den Australier wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente über die US-Armee und wegen Verstößen gegen das Anti-Spionage-Gesetz vor Gericht stellen. Assange wird in den USA beschuldigt, ab 2010 rund 700.000 vertrauliche Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der USA veröffentlicht zu haben. Die Papiere enthielten brisante Informationen über Kriege vor allem im Irak und in Afghanistan, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen durch US-Militärangehörige. Im Falle einer Verurteilung in den USA drohen dem Australier bis zu 175 Jahre Haft. Nach einer Gerichtsentscheidung hatte die britische Regierung im Juni 2022 seiner Auslieferung zugestimmt. Assange und seine Anhänger sehen in dem Vorgehen der US-Justiz ein politisches Verfahren. Sie argumentieren, dass Assange die übliche journalistische Praxis der Beschaffung und Veröffentlichung von Informationen ausgeübt habe. Assange ist bereits seit zwölf Jahren eingesperrt – sieben Jahre lang fand er Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London, weitere fünf Jahre verbrachte er im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh.

(ckoe/AFP)