Aufgeschobene Auslieferung von Julian Assange Würdige und weise Entscheidung des High Court

Millionen schauen gebannt auf das Schicksal eines Mannes, der jetzt schon die Konturen von Helden Shakespearscher Dramen in den Schatten stellt. Julian Assange soll für die einen für immer in den Knast, besser noch hingerichtet werden, für die anderen steht er kurz vor der Heiligsprechung. Die weltweite mediale Teilhabe an seinem Schicksal ermöglicht nun einen wichtigen Blick auf den britischen Rechtsstaat bei der Arbeit. Die Entscheidung des High Courts in London ist beispielhaft für die Möglichkeiten einer unabhängigen Justiz, selbst in international und gesellschaftlich aufgeladenen Situationen ordnend einzugreifen.