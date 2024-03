Witwe des Kremlkritikers Julia Nawalnaja wählt in russischer Botschaft in Berlin

In der Schlange zum Wahllokal in der russischen Botschaft in Berlin schreien die einen „danke“, die anderen „Dumme“, als Julia Nawalnaja durchgeht. Warum die Witwe von Kremlkritiker Alexej Nawalny ausgerechnet in die deutsche Hauptstadt gekommen ist, um an der Präsidentschaftswahl teilzunehmen? Ob sie Angst hat, in die Botschaft hineinzugehen? Dazu gibt ihr Team am Sonntag keinen Kommentar ab. Nawalnajas Lippen sind verschlossen. Am frühen Abend betritt sie das Botschaftsgelände.