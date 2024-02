Julia Nawalnaja Onlinedienst X sperrt Konto von Nawalnys Witwe

Derweil hat die Mutter Nawalnys an Präsident Wladimir Putin appelliert, den Leichnam ihres Sohnes freizugeben. Ljudmila Nawalnaja hatte sich seit Samstag darum bemüht, die Leiche des 47-Jährigen ausgehändigt zu bekommen. „Den fünften Tag in Folge habe ich ihn nicht sehen können. Sie wollen mir seine Leiche nicht geben. Und sie sagen mir nicht einmal, wo er ist“, sagte die schwarz gekleidete Nawalnaja am Dienstag in einem Video, das vor der arktischen Strafkolonie Nr. 3 in Charp, etwa 1900 Kilometer nordöstlich von Moskau, aufgenommen wurde. Dort war Nawalny nach Angaben der Gefängnisverwaltung am Freitag zu Tode gekommen.