Dieses Foto machte sie berühmt : Frau zeigt Trump den Mittelfinger – und gewinnt jetzt eine Wahl in Virginia

Washington In dem Bezirk, in dem die 52-jährige Juli Briskman triumphierte, liegt einer von Trumps Golfclubs. Das bezeichnet die Demokratin als „süße Gerechtigkeit“.

Die Entscheidung lohnte sich, wie sich am Dienstagabend zeigte. Briskman feierte ihren Sieg in einer Botschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter, die mit dem damaligen Stinkefinger-Foto verknüpft war. Sie errang einen Sitz im sogenannten County Board of Supervisors. Das Gremium steuert große Teile der Politik in dem Bezirk nahe der Hauptstadt Washington. Loudoun County ist der wohlhabendste Verwaltungsbezirk der USA.

In dem Bezirk liegt auch einer von Trumps Golfclubs: "Ist das nicht süße Gerechtigkeit?" kommentierte Briskman dies in einem Interview der "Washington Post". Die Demokraten setzten sich im Übrigen am Dienstag in Virginia auch im Kampf um die Mehrheiten in beiden Häusern des Regionalparlaments gegen Trumps Republikaner durch.