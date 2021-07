Jünger und mehr Frauen : Große Regierungsumbildung in Spanien

Große Regierungsumbildung in Spanien

Pedro Sanchez, Ministerpräsident von Spanien, verkündet bei einer Pressekonferenz im Moncloa-Palast geplante Änderungen in der spanischen Regierung. Foto: dpa/Borja Puig De La Be

Madrid Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez baut sein Kabinett tiefgreifend um. Die Regierung wird jünger und weiblicher. Insgesamt werden acht Ämter neu besetzt.

Calviño gilt als Verfechterin eines eher marktwirtschaftlichen Kurses und war als Wirtschaftsministerin öfter mit Unidas Podemos zusammengestoßen. Sánchez betone mit dieser Personalentscheidung die Bedeutung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach der Corona-Pandemie, schrieb die Zeitung „El País“ am Samstag. Arbeitsministerin Yolanda Díaz wird von der dritten zur zweiten Vize-Regierungschefin.

Eine weitere wichtige Neubesetzung betrifft das Außenministerium. Die bisherige Amtsinhaberin Arancha González Laya, die sich vor allem mit den Verhandlungen über den Status von Gibraltar nach dem Brexit einen Namen machte, scheidet aus dem Kabinett aus. Sie war aber wegen der Krise mit Marokko in die Kritik geraten. Ihren Posten übernimmt der bisherige Botschafter Spaniens in Paris, José Manuel Albares. Das Justizministerium übernimmt die bisherige Senatspräsidentin Pilar Llop von Juan Carlos Campo. Auch an der Spitze von fünf weiteren PSOE-geführten Ressorts stehen nun neue Ministerinnen und Minister.