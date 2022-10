Einschränkung der Pressefreiheit : Elf Journalisten prokurdischer Medien in der Türkei festgenommen

Eine Person hält eine Ausgabe der Zeitung «Cumhuriyet», auf der zu lesen ist: «Journalism is not a crime». Türkische Journalisten haben wenig Spielraum (Archivfoto). Foto: dpa/Emrah Gurel

Istanbul Nichtregierungsorganisationen beklagen schon lange die Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei. Jetzt wurden erneut Journalisten verhaftet, die für prokurdische Medienhäuser arbeiten.

Elf Journalisten prokurdischer Medien sind in der Türkei am Dienstag festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei in Ankara wurden die Journalisten bei zeitgleich stattfindenden Razzien wegen des Vorwurfs von Verbindungen zu kurdischen Aktivisten und der „Verbreitung von Informationen, die zu Hass und Feindseligkeit aufstacheln“, festgenommen. Die Journalisten-Gewerkschaft TGS hatte zuvor im Kurznachrichtendienst Twitter von zehn Festgenommenen in Ankara, Istanbul, Van, Diyarbakir, Urfa und Mardin gesprochen.