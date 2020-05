Unruhen in den USA : Team von Fox News bei Protesten angegriffen

Ein Polizeiauto steht in Pittsburgh in Flammen. Foto: dpa/Nate Smallwood

Washington Bei den Unruhen in amerikanischen Großstädten geraten Reporter in den Sog der Gewalt - sowohl von Seiten der Protestierenden als auch der Polizei. Auch ein Team von Donald Trumps Lieblingssender Fox News trifft es.

Bei den nächtlichen Unruhen in amerikanischen Großstädten sind Journalisten verletzt und angegriffen worden. Bei einer Kundgebung vor dem Weißen Haus am Samstag ging eine Gruppe Protestierender auf ein Team des Nachrichtensenders Fox News los. Reporter Leland Vittert sagte der Nachrichtenagentur AP, er und sein Fotograf Christian Galdabini seien gezielt angegriffen worden. „Wir haben eine ganz schöne Abreibung bekommen“, sagte er.

Auch in anderen Städten gab es Gewalt gegen Journalisten. In South Carolina wurde eine Fernsehreporterin von einem Stein, in Minneapolis ein Reporter von einem Gummigeschoss am Oberschenkel getroffen. Ein Fernsehreporter in Pittsburgh sagte, er sei von Demonstranten geschlagen worden und die Polizei in Louisville entschuldigte sich dafür, dass ein TV-Team von einem Polizisten mit Pfefferspraygeschossen ins Visier genommen wurde.

Die Protestierenden unterbrachen eine Live-Aufnahme des Fox-Teams und riefen Obszönitäten gegen Fox. Sicherheitsbeamte geleiteten Vittert und Galdabini aus dem Lafayette Park, verfolgt von der aufgebrachten Gruppe, bis diese von Bereitschaftspolizisten auseinander getrieben wurde.

Vittert sagte, er und sein Fotograf hätten keine Zeichen getragen, dass sie von Fox seien. Bei der Demonstration habe aber ein Mann ihn fortwährend gefragt, für wen er arbeite. Er antwortete nicht, der Mann fand aber ein Foto von ihm auf seinem Handy und rief den anderen zu, dass er von Fox sei. „Die Protestierer hörten auf, gegen was auch immer zu protestieren und wandten sich gegen uns“, sagte Vittert. „Und das war ein ganz anderes Gefühl.“

Ein Korrespondent der Webseite The Daily Caller filmte Szenen, als Vittert und die Protestierenden den Park verließen. An einer Stelle nahm jemand Vitterts Mikrofon und warf es ihm in den Rücken. Eine Frau in der Gruppe trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „I can't breathe“, die letzten Worte des bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis umgekommen George Floyd.

In Columbia in South Carolina mischte sich nach Berichten von Fernseshendern eine Person unter die Protestierenden, die einen Hut mit dem Schriftzug „MAGA“ trug, der für Präsident Donald Trums altes Wahlkampfmotto „Make Amerika Great Again („Macht Amerika wieder großartig“) steht. Daraufhin hätten Protestierende diese Person konfrontiert. Dann seien Steine geflogen.

Trump bevorzugt den Fernsehsender Fox und wirft anderen Medien wie CNN, MSDNC, der „New York Times“ und der „Washington Post“ immer wieder vor, Falschinformationen zu verbreiten. Auch am Samstag twitterte er wieder: „Fake News sind der Feind des Volkes!“

(lukra/dpa)