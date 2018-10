Journalist Khashoggi verschwunden: Türkische Ermittler durchsuchen Konsulat von Saudi-Arabien

Türkische Ermittler verlassen das Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul. Foto: AP/Emrah Gurel

Istanbul Ist Saudi-Arabien Schuld am Verschwinden des Journalisten Khashoggi? Türkische Ermittler suchen dafür nach Beweisen - nicht nur im Konsulat des Königreichs, sondern auch in der Residenz des Generalkonsuls.

Türkische Ermittler haben die Suche nach Spuren des vermissten saudischen Regimekritikers Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat sowie in der Residenz des Konsuls abgeschlossen. Das meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstagmorgen. Alle Beamte hätten am frühen Morgen sowohl das Gelände des Konsulats als auch das der Residenz des Konsuls verlassen. Zu Ergebnissen der Suche gab es zunächst keine Angaben.