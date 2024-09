Bürger wütend wegen Gaza-Krieg Islamische Aktionsfront gewinnt Parlamentswahl in Jordanien

Eine islamische Partei mit Verbindungen zur Muslimbruderschaft ist aus der Parlamentswahl in Jordanien als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Islamische Aktionsfront gewann 31 Sitze, wie die Wahlkommission am Mittwoch mitteilte. Die Partei hatte im Wahlkampf auf die Wut der Öffentlichkeit über den israelischen Militäreinsatz gegen die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen gesetzt und so deutlich an Zustimmung gewonnen. Bisher kam die IAF nur auf acht der 138 Sitze im Parlament.