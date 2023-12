Corona-Pandemie Johnson sagt vor Untersuchungskommission aus

Eine Gruppe versammelte sich vor dem Bürogebäude in London, in dem Johnson am Mittwoch Rede und Antwort stehen sollte. Einige der Teilnehmer hielten Bilder verstorbener Angehöriger in die Höhe. Auf einem Schild war zu lesen: „Johnson feierte, während Menschen starben.“ Neben der als chaotisch empfundenen Reaktion der Regierung Johnsons auf die Gesundheitskrise hat sich den Menschen in dem Land der „Partygate“-Skandal ins Gedächtnis eingebrannt - als Sinnbild einer Politik, die die Not der Bürger aus dem Blick verlor.