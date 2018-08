John McCain: Eine letzte Botschaft an Donald Trump

In Gedenken an den verstorbenen US-Politiker John McCain haben Bürger in Phoenix Blumen und Flaggen niedergelegt. Foto: AP/Ross D. Franklin

Phoenix Der verstorbene US-Senator John McCain hat seine Landsleute in einer posthum veröffentlichten Abschiedsbotschaft zur Überwindung der tiefen politischen Spaltung aufgerufen.

„Wir schwächen unsere Großartigkeit, wenn wir Patriotismus mit Stammesrivalitäten verwechseln“, schrieb John McCain in seiner Abschiedsbotschaft. Der Brief wurde am Montag in Phoenix von seinem früheren Wahlkampfmanager Rick Davis verlesen, der als Sprecher der Familie McCain fungiert. Mit „Stammesrivalität“ wird in den USA oft die Gegnerschaft der beiden großen Parteien - Republikaner und Demokraten - bezeichnet.