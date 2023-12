Ehemaliger US-Botschafter John Kornblum im Alter von 80 Jahren gestorben

Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren in Nashville, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag von einem Freund der Familie erfuhr. Zuerst hatte die Zeitung „Tagesspiegel“ berichtet. Kornblum war von 1997 bis 2001 US-Botschafter zunächst in Bonn, dann in Berlin.