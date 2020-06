US-Präsident mit einigen Wissenslücken : Ex-Berater Bolton packt über Trumps Unwissenheit aus

Washington John Bolton, Donald Trumps früherer Nationaler Sicherheitsberater, wirft dem Präsidenten in einem Enthüllungsbuch wiederholten Amtsmissbrauch und gravierende Unwissenheit vor. Zudem soll er China um Hilfe für die Wiederwahl gebeten haben.

Er habe mehrfach strafrechtliche Ermittlungen zugunsten von ihm lieben „Diktatoren“ unterbunden, etwa in Bezug auf China und die Türkei, schrieb Bolton der Zeitung zufolge. „Das Verhaltensmuster sah nach Behinderung der Justiz als Alltagsgeschäft aus, was wir nicht akzeptieren konnten“, schrieb Bolton demnach. Er habe seine Bedenken damals auch schriftlich an Justizminister William Barr gerichtet, hieß es weiter.

In Bezug auf China habe Trump in den Verhandlungen um ein Handelsabkommen mehrfach klargemacht, dass es ihm darum gehe, ein Ergebnis zu erzielen, das es ihm erlauben würde, bei der US-Wahl im November in den landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten zu siegen, schrieb Bolton demnach. Chinas Versprechen, mehr landwirtschaftliche Produkte zu kaufen, waren ein wichtiger Teil des Abkommens.

Das Werk mit dem Titel „The Room Where It Happened“ (etwa: Der Raum, in dem es geschah), sollte ursprünglich im März erscheinen, die Veröffentlichung wurde aber vom Weißen Haus gestoppt. Nun sollte es eigentlich am Dienstag rauskommen. Bolton wollte sich auch am Sonntag in einem ausführlichen Fernsehinterview dazu äußern. In der Klage vom Dienstag hieß es, Bolton habe vom Verlag rund zwei Millionen Dollar (1,78 Millionen Euro) für das Buch erhalten.