Im Alter von 82 Jahren Früherer US-Vizepräsidentschaftskandidat Lieberman gestorben

In den vergangenen zehn Jahren engagierte er sich federführend in der zentristischen Parteibewegung „No Labels“, die in diesem Jahr eigene Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November aufstellen will. Einige Gruppen, die den Demokraten nahestehen, befürchten, dass „No Labels“ damit Ex-Präsident Donald Trump in die Hände spielen könnte.