Joe Bidens Dokumenten-Affäre Die Vorbereitung einer epischen Schlammschlacht

Anfang der Woche hatte die Enthüllung des ersten Funds von zehn Dokumenten am 2. November vergangenen Jahres in einem Privatbüro des „Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement“ in Washington den Staatsbesuch des Präsidenten in Mexiko überschattet. In einer ersten Reaktion hatte sich Biden „überrascht“ gezeigt, dass seine Anwälte bei der Räumung des Büros Regierung-Dokumente gefunden hatten. Auch könne er sich nicht an den Inhalt der Papiere erinnern.