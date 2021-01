Abrüstungsvertrag : Biden will New Start mit Russland um fünf Jahre verlängern

Biden will New Start mit Russland um fünf Jahre verlängern

Washington Kurz vor Ende des Abkommens ist Bewegung in die Verhandlungen um den Abrüstungsvertrag New-Start zwischen Russland und den USA gekommen. US-Präsident Biden will einer Verlängerung um fünf Jahre zustimmen.

Die neue US-Regierung will eine Verlängerung des letzten Pakts zur Nuklearwaffenkontrolle, der noch mit Russland besteht. Präsident Joe Biden habe Moskau eine Fortführung des New-Start-Abkommens für weitere fünf Jahre vorgeschlagen, teilte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag mit. Die Offerte sei Russland bereits übermittelt worden.

Der New-Start-Vertrag über die Begrenzung von Atomwaffen wäre Anfang Februar - also in gut zwei Wochen - ausgelaufen. Das am 5. Februar 2011 in Kraft getretene Abkommen begrenzt die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Es war zunächst für eine Laufzeit von zehn Jahren geschlossen worden.

Die Regierung von Bidens Vorgänger Donald Trump hatte sich mit Moskau in zähen monatelangen Verhandlungen nicht auf eine Verlängerung einigen können. Unmittelbar nach Bidens Vereidigung am Mittwoch hatte das russische Außenministerium eine Verlängerung des Vertrags um fünf Jahre ohne Vorbedingungen vorgeschlagen.

Zudem tritt am Freitag der multilaterale Vertrag zum Verbot von Atomwaffen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) in Kraft. Er verbietet den Einsatz, die Entwicklung, Produktion und Lagerung von Atomwaffen sowie die Drohung mit deren Einsatz. Der Vertrag war im Juli 2017 von der UN-Vollversammlung mit den Stimmen von 122 Staaten verabschiedet worden. Mehr als 80 Länder sind ihm seither beigetreten. Nachdem ihn im Oktober 50 Staaten auch ratifiziert hatten, kann er 90 Tage später in Kraft treten.