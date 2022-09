Historisches Programm : Biden will Hunger und schlechte Ernährung in USA bis 2030 beenden

Biden will Hunger und schlechte Ernährung in USA bis 2030 beenden

Washington Der US-Präsident kündigt ein acht Milliarden Dollar schweres Programm gegen Hunger und ernährungsbedingte Krankheiten an. Viele Medien konzentrieren sich stattdessen auf eine Steilvorlage für Republikaner in Bidens Rede.

US-Präsident Joe Biden will dem Kampf gegen Hunger und schlechte Ernährung in seinem Land neuen Schwung geben. Biden bekräftigte am Mittwoch bei einer Konferenz des Weißen Hauses das Ziel, bis ins Jahr 2030 den Hunger in den USA zu beenden und die Zahl ernährungsbedingter Erkrankungen zu senken. Biden sprach von „ehrgeizigen Zielen“ und betonte: „Ich weiß, dass wir es schaffen können.“ Bidens Pläne müssen noch Debatten und Abstimmungen vom US-Kongress bestehen.