Nach Abtreibungsurteil des Obersten Gerichts : Biden will mit Verordnung Strafen bei Abtreibung mindern

Biden will mit Verordnung Strafen bei Abtreibung mindern

Washington Beim Thema Abtreibung ist der Spielraum des US-Präsidenten im Moment begrenzt. Zuletzt wurden aber Vorwürfe laut, Biden würde nicht genug tun. Nun unterzeichnet er ein Dekret - aber seine Botschaft bleibt klar: Nur die Kongresswahlen im Herbst könnten wirklich etwas ändern.

US-Präsident Joe Biden will zwei Wochen nach der Abtreibungsentscheidung des Obersten US-Gerichts die Rechte von Frauen per Dekret stärken. „Wir können nicht zulassen, dass ein außer Kontrolle geratener Supreme Court, der mit den extremsten Teilen der Republikanischen Partei zusammenarbeitet, uns Freiheiten und persönliche Unabhängigkeit nimmt“, sagte Biden am Freitag im Weißen Haus bei der Unterzeichnung des entsprechenden Erlasses. Dieser sieht unter anderem vor, dass der Zugang zu Verhütungsmitteln und medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen sichergestellt werden soll. Auch die Daten von Frauen, die sich etwa über Abtreibungen informieren, sollen besser geschützt werden.