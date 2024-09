Regierung in Washington Joe Biden drängt auf ein Abkommen für den Gazastreifen

Der intensiven US-Diplomatie und der überwältigenden öffentlichen Unterstützung für ein Abkommen in Israel zum Trotz: Am Ende liegt es an Netanjahu und Hamas-Führer Jahja Sinwar, ob der Deal zustande kommt. Beide würden um ihr politisches Überleben fürchten, wenn sie Zugeständnisse machten, sagt Merissa Khurma, die Leiterin des Nahost-Programms am Wilson Center in Washington. „Ich sehe ehrlich gesagt keinen großen Durchbruch.“