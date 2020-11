US-Kabinett : Joe Biden will Besetzung der ersten Ministerposten bekanntgeben

Washington Der gewählte US-Präsident will die ersten Kabinettsmitglieder vorstellen. Bidens Berater Antony Blinken ist als Außenminister im Gespräch. Das würde eine Kehrtwende in der US-Außenpolitik bedeuten.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will Medienberichten zufolge am Dienstag seine erste Personalie für einen Ministerposten bekanntgeben. Dem früheren Vize-Außenminister Antony Blinken will er demnach die Verantwortung für das Außenministerium übertragen. Biden werde den 58-Jährigen vermutlich am Dienstag als künftigen Chefdiplomaten vorstellen, berichteten die "New York Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg.