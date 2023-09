Vorwürfe gegen US-Präsident Joe Biden widerspricht Darstellung, er mache zu viel Urlaub

„Ich bin nur einen Tag hier“, betonte der Präsident. Biden kam am Samstagabend an der Küste Delawares an, nachdem er den Tag überwiegend in Florida verbracht hatte, um die Schäden des Hurrikans „Idalia“ zu begutachten. Am Montag sollte er zu einem Termin nach Philadelphia weiterreisen. Der demokratische Politiker wohnt wochentags im Weißen Haus und verbringt die meisten Wochenenden in seiner Heimat Delaware. Im August hatte er mit seiner Familie eine Woche Urlaub am Lake Tahoe im Bundesstaat Nevada gemacht. Die Republikaner kritisieren Biden regelmäßig dafür, dass er an Wochenenden das Weiße Haus verlässt.