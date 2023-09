Biden-Rede vor der UN „Russland allein steht dem Frieden im Weg“

Biden rief in seiner Rede die Welt dazu auf, zusammenzustehen. „Keine Nation kann die Herausforderungen von heute allein bewältigen“, sagte er. Zudem machte er deutlich, dass die „Geschichte nicht unsere Zukunft diktieren“ müsse und erinnerte an seinen jüngsten Besuch in Vietnam - einstiger Kriegsgegner der USA. „Aus Gegnern können Partner werden, überwältigende Herausforderungen können gelöst werden, und tiefe Wunden können heilen“, mahnte Biden. Die Vereinigten Staaten strebten „eine sicherere, wohlhabendere und gerechtere Welt für alle Menschen“ an. „Denn wir wissen, dass unsere Zukunft an die Ihre gebunden ist.“