Bidens Abschiedsrede vor der UN Viel Optimismus, wenig konkrete Lösungen

New York · In seiner letzten Rede vor den Vereinten Nationen hat Joe Biden an die Weltgemeinschaft appelliert, gemeinsam für Frieden und Demokratie einzutreten. Trotz der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten bleibt der US-Präsident optimistisch.

24.09.2024 , 19:09 Uhr

Joe Biden am Mittwoch bei der 79. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Thomas Spang