Weitere Anschuldigung : Noch eine Frau wirft Joe Biden übergriffiges Verhalten vor

Washington Erst hatte US-Demokratin Lucy Flores dem ehemaligen Vizepräsidenten vorgeworfen, er habe sie ungewollte auf den Hinterkopf geküsst. Jetzt gibt es eine weitere Anschuldigung einer anderen Frau.

Eine weitere Frau wirft dem früheren US-Vizepräsidenten und möglichen demokratischen Präsidentschaftsbewerber, Joe Biden, übergriffiges Verhalten vor. Amy Lappos aus dem US-Staat Connecticut sagte der Zeitung „Hartford Courant“, Biden habe 2009 bei einer Veranstaltung in der Stadt Greenwich seine Hand um ihren Hals gelegt und sie an sich gezogen, um seine Nase an ihrer zu reiben.