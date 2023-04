Veröffentlichung der Einkünfte So viel haben Joe Biden und seine Frau 2022 verdient

Jill Biden, die am Northern Virginia Community College lehrt und damit die erste US-Präsidentengattin mit einem Job außerhalb des Weißen Hauses ist, verdiente damit 82.335 Dollar. Auf seine Einkünfte zahlte das Paar 24,6 Prozent Steuern an die Bundesbehörden, also 137.658 Dollar. Außerdem entrichteten Joe und Jill Biden Steuern in Höhe von 29.000 Dollar an ihren Heimat-Bundesstaat Delaware und die First Lady zahlte noch gut 3000 Dollar an Einkommenssteuern im Bundesstaat Virginia.