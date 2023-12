Wahlkampf in den USA Trump ist Bidens Antriebsfeder für eine erneute Kandidatur

US-Präsident Joe Biden sieht die erneute Kandidatur seines Vorgängers Donald Trump fürs Weiße Haus als Antriebsfeder für seine eigene Wiederwahlkampagne. „Wenn Trump nicht antreten würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich antreten würde“, erklärte Biden am Dienstag bei einer Spendenveranstaltung im Raum Boston. Aber man dürfe den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nicht gewinnen lassen. Der Republikaner ist in mehreren Prozessen in mehr als 90 Punkten angeklagt und will Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden. In parteiinternen Umfragen hat Trump einen riesigen Vorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern.