Joe Biden in Asien​: USA und Japan wollen Chinas Expansionsdrang bremsen​

Joe Biden in Asien

Joe Biden (l.), Präsident der USA, und Fumio Kishida, Ministerpräsident von Japan, hielten im Akasaka-Palast in Tokio ein bilaterales Treffen ab. Foto: dpa/Evan Vucci

Tokio Joe Biden beendete seine erste Asienreise als US-Präsident in Japan. In Tokio lobte er den japanischen Regierungschef Fumio Kishida für dessen Kooperation bei den Sanktionen gegen Russland - und bekräftigte zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern.

Die USA und Japan rücken mit Blick auf Chinas wachsendes Machtstreben noch enger zusammen. Nach einem Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida in Tokio teilte das Weiße Haus mit, beide Länder seien sich einig, „eng zusammenzuarbeiten“, um Chinas zunehmend dominierendem Auftreten, „das gegen internationales Recht verstößt“, zu begegnen. Auch mit Blick auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomprogramm vereinbarten die Verbündeten eine enge Zusammenarbeit.

US-Präsident Joe Biden hat außerdem ein militärisches Eingreifen der USA im Falle einer chinesischen Invasion in Taiwan angekündigt. Der Auftrag, die selbstverwaltete Insel zu schützen, sei nach der russischen Invasion in die Ukraine „noch stärker“, erklärte er bei einer Pressekonferenz in der japanischen Hauptstadt Tokio nach Gesprächen mit Japans Ministerpräsident Fumio Kishida. Es handelte sich um eine der energischsten und offensten Erklärungen der USA zur Unterstützung Taiwans seit Jahrzehnten.