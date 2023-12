„Putin kein Geschenk machen“ Biden fordert vom Kongress weitere Hilfe für die Ukraine

Unterdessen kündigten die USA am Mittwoch ein weiteres militärisches Hilfspaket im Umfang von 175 Millionen Dollar für die Ukraine an. Es wird Lenkraketen für das Raketenwerfer-System Himars und Panzerabwehrsysteme umfassen, wie das Außenministerium und das Pentagon in Washington mitteilten. Das Paket wird im Rahmen einer Sondergenehmigung des Präsidenten (Presidential Drawdown Authority, PDA) bereitgestellt, mit der Waffen aus bestehenden US-Lagerbeständen abgezogen und schnell an die Kriegsfront geschickt werden. Außenminister Antony Blinken erklärte, das Paket werde eines der letzten für die Ukraine sein, wenn der Kongress die zusätzlichen Mittel nicht bewillige.