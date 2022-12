Ukraine-Präsident in den USA Biden empfängt Selenskyj im Weißen Haus

Aus Quellen in der US-Regierung hieß es, Biden habe bei seinem jüngsten Telefonat mit Selenskyj am 11. Dezember über einen möglichen USA-Besuch geredet. Drei Tage später sei eine formale Einladung ausgesprochen worden, die Selenskyj am vergangenen Freitag angenommen habe. Bestätigt worden sei der Besuch dann am Sonntag.