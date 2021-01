US-Liveblog : Joe Biden ordnet Wiedereintritt ins Pariser Klimaabkommen an

Nach der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden erlebt das US-Fernsehpublikum zahlreiche Stars aus der Musik- und Schauspielwelt in Aktion. Darsteller Tom Hanks führte am Mittwochabend (Ortszeit) als Moderator durch die Sondersendung „Celebrating America“, in der Musikauftritte von Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake und anderen zu sehen waren. Eingebettet waren die musikalischen Darbietungen in Geschichten von einfachen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in der Coronavirus-Pandemie besonders für Mitmenschen einsetzen. So kündigten etwa ein Paketbote, eine minderjährige Ehrenamtliche und eine Lehrerin Stars wie Bon Jovi, Justin Timberlake und Ant Clemons oder die Band Foo Fighters an.