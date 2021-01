US-Liveblog : Joe Biden ordnet Wiedereintritt ins Pariser Klimaabkommen an

Ankunft im Weißen Haus: Zum ersten Mal in seiner langen politischen Karriere in Washington hat Joe Biden das Weiße Haus als Präsident betreten. Er und seine Frau, die neue First Lady Jill Biden, umarmten sich am Mittwoch vor dem Haupteingang des US-Regierungssitzes. Beide trugen dabei noch ihre Corona-Schutzmasken. Trotzdem war das Strahlen des Paares unverkennbar, als sie sich anschauten. Beim Eintritt ins Weiße Haus erklang die Präsidentenhymne „Hail to the Chief“.