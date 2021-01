US-Liveblog : USA beteiligen sich an weltweiter Impfkampagne

Die Vereinten Nationen haben die Rückkehr der USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) begrüßt. Das sei ein guter Tag für die WHO und die globale Gesundheit, erklärte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf.



Vor dem Exekutivrat der WHO bedankte sich Tedros ausdrücklich bei dem neuen US-Präsident Joe Biden, der an seinem ersten Tag im Amt als US-Präsident am Mittwoch den Austrittsprozess seines Landes gestoppt hatte. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte im Juli 2020 den Austrittsprozess eingeleitet, der ein Jahr dauert.