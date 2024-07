Chronik Diese US-Präsidenten wurden Ziel von Anschlägen

Theodore Roosevelt (1912):

Wie Trump bewirbt sich Teddy Roosevelt als Ex-Präsident für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus, als in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin auf ihn geschossen wird. Die Kugel steckt für den Rest seines Lebens in seiner Brust - ihre Wucht wurde jedoch von der zusammengefalteten 50-seitigen Rede und einem Brillenetui aus Stahl in seiner Brusttasche abgebremst. Roosevelt hält die geplante Rede trotz des Anschlagsversuchs - was ihm zu weiterem Ruhm verhilft.