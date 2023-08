„Verlust eines Vaters“ Prigoschin-Anhänger trauern in St. Petersburg vor Firmensitz

Etliche Teilnehmer der Trauerkundgebung in St. Petersburg sehen in Prigoschin nach eigenen Angaben einen Helden. Seine Schlagfertigkeit, seine vulgäre Ausdrucksweise, sein kompromissloser Nationalismus und seine ungezügelten Anschuldigungen gegen die Armeespitze in Moskau, der er Versagen bei der Offensive in der Ukraine vorwarf, machten ihn für manche zur Kultfigur.