Jerusalem: Tote bei Protesten gegen US-Botschaft in Israel:

Tel Aviv Bereits Stunden vor der Verlegung der US-Botschaft in Israel ist es an der Grenze zum Gaza-Streifen zu Protesten gekommen. Die Palästinenser vermelden bereits viele Tote und Dutzende Verletzte.

Die Zahl der bei schweren Konfrontationen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser ist am Montag auf 28 gestiegen. Rund 1700 weitere Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens verletzt. Die Zahl der seit dem Beginn der Protestwelle im Gazastreifen am 30. März getöteten Palästinenser stieg damit auf 83. Der palästinensische Gesundheitsminister Dschawad Awad warf Israel ein "Massaker an unbewaffneten Demonstranten" vor.Es ist damit der Tag mit den meisten Todesopfern seit dem Gaza-Krieg 2014.