Nahost-Konflikt : Palästinenser bei Zusammenstößen in Jerusalem verletzt

Israelische Polizisten nehmen einen Palästinenser am Damaskus-Tor vor der Altstadt von Jerusalem fest. Foto: AP/Mahmoud Illean

Jerusalem An einem muslimischen Feiertag sind Palästinenser auf dem Weg zur Al-Aksa-Moschee in Jerusalem verletzt worden. Der Auslöser der brutalen Zusammenstöße mit der israelischen Polizei ist unklar.

An einem Eingangstor zur Altstadt von Jerusalem ist es am Montag zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Die Beamten feuerten mit Blendgranaten, Gummigeschossen und Wasserwerfern auf palästinensische Steinewerfer. Dabei wurde nach Angaben palästinensischer Sanitäter 33 Palästinenser verletzt. Unter den Verletzten war den Angaben zufolge ein elfjähriges Mädchen, das von einer Blendgranate im Gesicht getroffen wurde.

Die Polizei nahm 20 Palästinenser fest und teilte mit, vier Beamte seien verletzt worden. Zu der Konfrontation kam es am Damaskustor, als eine Menschenmenge durch das Tor zur Al-Aksa-Moschee in der Altstadt strömte. Die Gläubigen feierten den Tag, an dem der Prophet Mohammed dem Glauben nach in den Himmel aufgestiegen sein soll. Der Auslöser der Gewalt war nicht bekannt.

Die Gegend um das Damaskustor war bereits in der Vergangenheit Schauplatz von Auseinandersetzungen, wie im vergangenen Jahr während des Fastenmonats Ramadan. Damals hinderte die Polizei die Palästinenser daran, sich wie üblich nach dem täglichen Fastenbrechen am Damaskustor zu versammeln. Es kam zu nächtlichen Zusammenstößen, wobei sich die Spannungen rasch ausweiteten und einen zweiwöchigen Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen auslösten. Der Ramadan beginnt in diesem Jahr Anfang April.

Einige Stunden nach den Unruhen in Jerusalem wurde im Westjordanland ein Palästinenser bei einer Auseinandersetzung mit israelischen Soldaten getötet. Die Gruppe Islamischer Dschihad teilte mit, es sei zu den Zusammenstößen gekommen, als israelische Spezialeinheiten in das Flüchtlingslager in Dschenin im Norden des Autonomiegebiets eingedrungen seien. Ein weiterer Mann wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums schwer verletzt. Die israelischen Streitkräfte bestätigten den Zwischenfall nicht umgehend.

(peng/dpa)