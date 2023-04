Nach Finnland Auch Schweden wird höchstwahrscheinlich Nato-Mitglied

Finnland soll am Nachmittag in Brüssel als 31. Mitglied feierlich in die Nato aufgenommen werden. „Das ist wirklich ein historischer Tag“, erklärte im Vorfeld Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Zeremonie findet am Rande des Treffens der Außenminister der Militärallianz statt, die am Dienstag zu zweitägigen Beratungen in Brüssel zusammenkommen.