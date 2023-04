Dreitägige Aktion Saudi-arabische Regierung und Huthi-Rebellen tauschen rund 900 Gefangene aus

Der Flug in Richtung Jemen ist dem IKRK zufolge der erste von drei für Samstag geplanten Flügen zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen. Wie der Sprecher der Regierungsdelegation, Madschid Fadail, am Freitag angekündigt hatte, sollten am Samstag 16 saudiarabische und drei sudanesische Gefangene von Sanaa nach Riad gebracht werden. Darüber hinaus sollten 100 Huthi-Rebellen in drei Flügen von der regierungsunterstützten Hafenstadt Mocha aus nach Sanaa geflogen werden. Bei der dreitägigen Operation sollten demnach insgesamt fast 900 Gefangene freigelassen werden.