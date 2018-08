Jemen: Tote und Verletzte bei Luftangriff auf Schulbus

Sanaa Immer wieder kommt es im Jemen zu schweren Bombardements auf Zivilisten. Nun traf es einen Schulbus. Behörden und das rote Kreuz sprechen von vielen Toten und Verletzten.

Ein Luftangriff auf einen Schulbus im Jemen hat dem von Rebellen kontrollierten Gesundheitsministerium zufolge mindestens 39 Menschen getötet. Viele der Toten und der mehr als 40 Verletzten des Bombardements am Donnerstag nördlich der Hauptstadt Sanaa seien Kinder, sagte Sprecher Jussef al-Hadri der Nachrichtenagentur dpa. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) erklärte auf Twitter, dass in ein von der Organisation unterstütztes Krankenhaus "dutzende Tote und Verletzte" eingeliefert worden seien.

Anwohner sagten, der Bus habe Kinder in eine Sommerschule fahren sollen. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes sprach in einem Tweet von Dutzenden Toten sowie Verletzten, die in einem Krankenhaus behandelt würden.