Sorge vor Coronavirus : Saudisches Militärbündnis kündigt Waffenruhe im Jemen an

Sanaa Seit 2014 herrscht im Jemen Bürgerkrieg. Das Gesundheitssystem des Landes ist so schwach, dass Tausende an heilbaren Krankheiten wie Cholera sterben. Kann die Sorge vor der Coronavirus-Pandemie den Krieg stoppen?

In dem Bürgerkriegsland sind bisher offiziell keine Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Ein Ausbruch könnte aber verheerende Folgen haben: Die medizinische Versorgung in dem bitterarmen Land auf der Arabischen Halbinsel ist sehr schlecht. Tausende Menschen sind bereits an den Folgen der eigentlich heilbaren Infektionskrankheit Cholera verstorben. Nur etwa die Hälfte der Gesundheitszentren im Jemen ist voll einsatzfähig.

Die Huthi-Rebellen („Ansar Allah“) und ihre Verbündeten sind im Jemen nach Einschätzung von Experten heute so stark und gut organisiert wie seit zwei Jahren nicht mehr. Mit Drohnen und Raketen greifen sie regelmäßig Ziele im benachbarten Saudi-Arabien an. Zudem drangen sie in der Provinz Marib nach Osten vor in Gebiete, die von der Regierung kontrolliert werden. Das saudische Militärbündnis, das an Seite der Regierung kämpft, verstärkte daraufhin seine Luftangriffe im Land.