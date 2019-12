Zu Republikanern übergelaufen : Trump empfängt abtrünnigen Demokraten im Weißen Haus

Im Streit um das Impeachment-Verfahren wendete sich der Demokrat Jeff Van Drew von seiner Partei ab. Nun empfing ihn Donald Trump medienwirksam im Weißen Haus - und verkündete dessen Wechsel zu den Republikanern.

„Jeff wird zur Republikanischen Partei kommen“, sagte Trump am Donnerstag mit Jeff Van Drew im Oval Office. Der Demokrat aus New Jersey hatte seinen Mitarbeitern bereits am Wochenende gesagt, er werde die Partei wechseln.