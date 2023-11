Angesichts des Gebarens Chinas Japan und Philippinen wollen Verteidigungspakt aushandeln

Kishida kündigte in Manila außerdem an, dass die Philippinen einen Zuschuss für ein Küstenüberwachungsradar erhalten sollen. Das Land ist der erste Nutznießer eines neu aufgelegten japanischen Sicherheitshilfeprogramms für verbündete Streitkräfte in der Region. Zusätzliche japanische Patrouillenschiffe, Verteidigungsausrüstung und Radargeräte werden laut Kishida bereitgestellt, um die Fähigkeit der Philippinen zur Durchsetzung ihrer Rechte auf See zu stärken. Japan lieferte in den vergangenen Jahren ein Dutzend Patrouillenschiffe an die Philippinen, die diese hauptsächlich zur Verteidigung ihrer territorialen Interessen im umstrittenen Südchinesischen Meer einsetzen.