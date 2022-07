Mordversuch auf japanischen Ex-Regierungschef : Shinzo Abe durch Schuss lebensgefährlich verletzt

Der damalige Premierminister Japans, Shinzo Abe, bei einem Pressetermin im September 2020 in Tokio (Archivfoto). Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Tokio Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist bei einem Angriff schwer verletzt worden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Region Nara ist auf ihn geschossen worden. Medienberichten zufolge schwebt er in Lebensgefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die japanische Regierung hat bestätigt, dass der frühere Ministerpräsident Shinzo Abe Opfer eines Schusswaffenangriffs geworden ist. „Auf den früheren Regierungschef Abe wurde gegen 11.30 Uhr in Nara geschossen“, sagte Regierungssprecher Hirokazu Matsuno am Freitag vor Journalisten. „Ein Mann, der mutmaßliche Schütze, wurde festgenommen. Der Zustand des früheren Regierungschefs Abe ist derzeit unbekannt.“

Ein Mann habe während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara am helllichten Tag von hinten auf Abe geschossen, berichteten japanische Medien am Freitag unter Berufung auf Abes Regierungspartei LDP. Der Politiker sei bewusstlos, hieß es. Er habe am Hals geblutet. Die Polizei habe den Täter überwältigt.

Der frühere Ministerpräsident soll keine Vitalfunktionen mehr zeigen: Der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete unter Berufung auf die Feuerwehr, Abe habe anscheinend einen Herz-Kreislauf-Stillstand.

Lesen Sie auch Kurswechsel in Ostasien : Japan bricht sein Tabu

Abe hatte Japan vom Dezember 2012 bis September 2020 regiert und war damit der am längsten amtierende Premier des Landes. Unter ihm war Japan deutlich nach rechts gerückt. Abe gehört zu den entschiedenen Verfechtern einer Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung. Im Artikel 9 der Verfassung verzichtet Japan „für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten“.

In Japan finden am Sonntag Wahlen zum Oberhaus statt. Es wird erwartet, dass die LDP einen haushohen Sieg erringen wird. Damit könnte die Debatte um einen Verfassungsänderung an Fahrt gewinnen. Das Inselreich Japan hat mit die schärfsten Waffengesetze weltweit und gilt als eines der sichersten Länder der Welt überhaupt.

Der US-Botschafter in Japan hat geschockt auf den Anschlag auf den ehemaligen japanischen Regierungschef Shinzo Abe reagiert. „Wir sind alle traurig und schockiert“, dass auf den ehemaligen Ministerpräsidenten geschossen worden sei, schrieb US-Botschafter Rahm Emanuel in einer Stellungnahme. „Abe-san“ sei ein „herausragender Führer Japans und unerschütterlicher Verbündeter der Vereinigten Staaten“ gewesen. „Die US-Regierung und das amerikanische Volk beten für das Wohlergehen von Abe-san, seiner Familie und der Menschen in Japan“, schrieb Emanuel.

(felt/peng/AFP/dpa)