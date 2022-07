Medienbericht : Japanischer Ex-Regierungschef Shinzo Abe bei Angriff schwer verletzt

Tokio Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist Medienberichten zufolge bei einem Angriff schwer verletzt worden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Region Nara sei ein möglicher Schuss zu hören gewesen.

Auf den früheren rechtskonservativen japanischen Regierungschef Shinzo Abe ist Medienberichten zufolge ein Anschlag verübt worden. Ein Mann habe während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara am helllichten Tag von hinten auf Abe geschossen, berichteten japanische Medien am Freitag unter Berufung auf Abes Regierungspartei LDP. Der Politiker sei bewusstlos, hieß es. Er habe am Hals geblutet. Die Polizei habe den Täter überwältigt.